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В Смоленске неизвестный расстрелял маршрутный автобус

Следком: в Смоленске злоумышленник расстрелял маршрутку с людьми

В Смоленске возбудили уголовное дело после обстрела маршрутного автобуса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации. Злоумышленника ищет полиция.

«По предварительным данным, сегодня утром неустановленное лицо произвело один выстрел в сторону маршрутного такси, следовавшего по проспекту Гагарина в сторону площади Победы города Смоленска. Никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по видео, у автобуса после стрельбы разбито левое стекло водительской двери, а также стекло со стороны двери для выхода пассажиров. О том, целился ли неизвестный в водителя или пассажиров, а также другие обстоятельства дела, установит следствие.

До этого стало известно, что в Черкесске сын председателя местной азербайджанской диаспоры вместе со своими друзьями устроил стрельбу на улицах города. Составлены протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, материалы дела переданы в суд.

Ранее мужчина с пистолетом стрелял в воздух, разъезжая по Екатеринбургу.

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