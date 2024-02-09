Эксперт рассказал о будущем рынка китайских автомобилей в России

Российский авторынок уже до предела насыщен китайскими автомобилями, и в дальнейшем будет проходить его балансировка по маркам и моделям. Об этом рассказал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров в ходе организованного «Ридусом» круглого стола на тему «Когда подешевеют китайские автомобили?»

«Весь 2022-2023 год завозили на рынок новые китайские модели. И было непонятно, как их обслуживать, как они поведут себя на рынке. В этом году, я думаю, будут пользоваться спросом уже понятные рынку модели, а от тех, что не пошли и плохо продаются, будут просто отказываться», — сказал Осетров.

По его мнению, снижения цен на китайские авто не предвидится. Производители на это пойдут вряд ли, а для российских автодилеров закупочная стоимость машин не сильно отличается от их конечной цены для потребителя.

Согласно исследованию, проведенному «Авто.ру Бизнес», главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении.

Так, самым «щедрым» на основные опции китайским кроссовером оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым «бедным» — Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel. У них насчитывается 67 и 51 основная опция соответственно. Отмечается, что кроссоверы из КНР занимают 24% российского рынка. При этом доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.