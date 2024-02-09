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В Госдуме предложили запретить пользоваться за рулем популярным гаджетом

Депутат Хамзаев предложил запретить водителям пользоваться AR-очками за рулем

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Depositphotos

Очки дополненной реальности (AR-очки) могут представлять опасность для водителей, поэтому их использование при управлении автомобилем необходимо запретить. Об этом сообщает radiosputnik.ru со ссылкой на члена Комитета Госдумы по безопасности Бийсултана Хамзаева.

«Необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения. Здесь играть нельзя, потому что это всегда чьи-то жизни», — сказал депутат.

Гаджет представляет собой и мощный компьютер, и кинотеатр, и телефон, и игровую приставку. Устройство управляется движением глаз и рук.

До этого стало известно, что Хамзаев обратился в Роскомнадзор с просьбой ограничить использование жаргонных выражений автомобильными и прочими агрегаторами.

По его мнению, такое выражение, как «лежачий полицейский», можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД, что является неправомерным и провокационным.

В своем обращении депутат попросил главу Роскомнадзора обозначить позицию ведомства, рассмотреть возможность запрета использования жаргонных выражений в публичном пространстве, а также признать выражение «лежачий полицейский» нежелательным для использования в СМИ и на порталах интернет-ресурсов.

Ранее в России не поддержали законопроект о замене штрафов ПДД на обязательные работы.

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