Renault представила новое поколение кроссовера, который был хитом в России

В Турции представили кроссовер Renault Duster третьего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Renault.

Отмечается, что автомобиль будет продаваться с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового двигателя, который работает с электромотором. Суммарная отдача агрегата составит 140 л.с. Автомобиль также получил пять новых режимов движения по бездорожью. Часть кузовных деталей машины будет выполнено из однотонного нецарапающегося пластика.

Продажи автомобилей Renault Duster нового поколения начнутся во II квартале 2024 года. Модель будет выпускаться на предприятии в турецком городе Бурса.

Кроссовер Renault Duster официально продавался в России с 2012 по 2022 год и входил в список самых популярных моделей рынка.

До этого стало известно, что в Китае представили электромобиль Nio ET5 с новой аккумуляторной батареей емкостью 150 кВт·ч. Запас хода такой версии составляет 1 тыс. км. Седан ET5 с новой батареей считается конкурентом Tesla Model 3, но по габаритам китайская машина крупнее.

Ранее стало известно, что в России стал доступен для заказа новый пикап JAC T8.