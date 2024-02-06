У электрокара «Атом» произошел рестайлинг до появления серийной машины

Российский электромобиль «Атом» получил аэродинамический дизайн. Об этом сообщает Telegram-канал бренда.

«Мы внесли изменения в экстерьер, которые улучшают аэродинамические характеристики и управляемость, снижают уровень шума в салоне и загрязняемость кузова, а также влияют на запас хода и эргономику», — говорится в сообщении.

Так, у автомобиля появились новые колесные арки, зеркала заднего вида, активная решетка радиатора. В задней части появились обновленный спойлер и диффузор. Также доработан блок фар, изменен контур функциональной светодиодной полосы, под которой расположен радар и камер для системы помощи водителю ADAS 2.0+.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Серийная сборка автомобилей стартует в середине 2025 года — тогда же он поступит в массовую продажу. По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 километров без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 километров.

Ранее сообщалось, что электромобиль «Атом» планируется экспортировать в Узбекистан и Индонезию.