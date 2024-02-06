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МВД начнет выдавать новые автомобильные номера в Подмосковье

В Подмосковье появятся автомобильные номера с кодами «250» и «550»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Автомобилистам Московской области начнут выдавать новые регистрационные номера с кодами «250» и «550». Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«С 2020 года гражданам, проживающим на территории Московской области, выдаются государственные регистрационные знаки с кодом региона «790», по их окончании будут выдаваться регистрационные знаки с кодом региона «250». Также в ближайшее время планируется выдача серии «550», — пояснили в ведомстве.

До этого ученые Университета науки и технологий МИСИС совместно со специалистами компании «СИТИЛАБС» усовершенствовали алгоритмы камер видеонаблюдения, определяющие смазанные и засвеченные номера автомобилей.

Для определения степени засвеченности автомобильного номера специалисты предлагают использовать анализ гистограммы яркостей. Для детектирования как транспортных средств, так и автомобильных номеров используется хорошо известная нейронная сеть yolo-v5.

Ранее россиян предупредили о лишении прав за устройства сокрытия номеров на машине.

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