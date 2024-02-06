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В России начнутся продажи семиместных китайских кроссоверов

«Моторинвест» представил в России семиместный кроссовер DFSK ix7

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Моторинвест

В 2024 году на российском нке начнутся продажи семиместных китайских кроссоверов DFSK ix7. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Моторинвест», дистрибьютора линейки легковых машин Dongfeng.

«DFSK ix7 — комфортный и мощный автомобиль для повседневных нужд и досуга, для тех, кто ищет просторный и универсальный SUV с внедорожным потенциалом», — говорится в сообщении.

Длина автомобиля составляет 4930 мм при колесной базе 2810 мм. Кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с., гидромеханической автоматической коробкой передач и системой полного привода с имитацией блокировки дифференциала.

Автомобиль будет представлен в комплектации Journey. В списке оборудования: передние сиденья с обогревом b вентиляцией, двухзонный климат контроль, адаптивные светодиодные фары, проекционный дисплей, функция удержания в полосе и другие опции. Дата продажи, а также цены будут объявлены позже.

До этого стало известно, что Kaiyi начала продажи в России кроссовера X7 Kunlun за 3 млн рублей. В базовую комплектацию входят панорамная крыша с электроприводом, багажник с электроприводом и функцией бесконтактного открытия, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, кожаные сиденья.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи внедорожника M-Hero I за 16 млн рублей.

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