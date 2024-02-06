В России стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера

Компания Kaiyi начала продажи России нового среднеразмерного кроссовера Kaiyi X7 Kunlun. Стоимость новинки начинается от 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Автомобили собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Длина кроссовера 4710 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 — 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тому, и другому полагается роботизированная семиступенчатая коробка передач. Автомобиль можно заправлять бензином Аи-92.

В базовую комплектацию входят панорамная крыша с электроприводом, багажник с электроприводом и функцией бесконтактного открытия, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, кожаные сиденья.

В более дорогую комплектацию (3,48 млн рублей) входит система автоматического дальнего света, 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель 12,3 дюймов, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Geely представил на российском рынке новый семиместный кроссовер Okavango. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «Газеты.Ru»). Модель будет доступна в комплектациях Luxury и Flagship.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи внедорожника M-Hero I за 16 млн рублей.