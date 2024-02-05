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Перечислены китайские автомобили, ушедшие из России

В январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто

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Changan

В январе российский рынок покинули пять автомобилей китайских брендов, которые ранее официально продавались в нашей стране. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

Источник, знакомый с планами бренда JAC, сообщил изданию, что пикап T6 на российском рынке в скором времени будет заменен новой моделью с индексом T8.

Changan завершил продажи в России трех кроссоверов — страницы моделей CS35 Plus, СS55 и CS75 FL сняты с официального сайта компании. Популярная модель CS35 из этого списка, как и CS55, предлагалась в нашей стране с 2019 года, CS75FL — с 2020-го.

Марка Haval удалила с официального сайта информацию о дизельных версиях внедорожника H9. На складе российского представительства этих внедорожников не осталось, но некоторое их количество осталось у дилеров, сообщили изданию в пресс-службе марки.

При этом ожидается, что производство внедорожника H9 нового поколения на заводе в Тульской области начнется в мае 2024 года.

Ранее в России начались продажи внедорожника M-Hero I.

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