Россиянам рассказали, как правильно подготовить автомобиль к продаже

Чтобы подороже продать свою машину, сначала необходимо обратить внимание на ее фактическое состояние и устранить недочеты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «СберАвто».

Отмечается, что во-первых, стоит удалить с кузова небольшие царапины. Их можно убрать с помощью полироли, восковым карандашом или краской из сертифицированного автопроизводителем ремнабора. Если же царапина глубокая, поврежденное место придется сначала загрунтовать, а затем перекрасить.

«Стоит также рассмотреть возможность и оценить стоимость работ по реставрации пластиковых элементов кузова. Ведь, например, бампер, хоть и считается расходником, но имеет большое влияние на опрятный внешний вид авто», — отметили эксперты.

Также можно отремонтировать повреждения на внутренней обивке, дверных панелях и других элементах интерьера, а также очистить салон, используя пылесос и влажные салфетки. Кроме того, следует заменить недорогие расходники, например, свечи и фильтры. Устранения неполадок в подвеске, системе впрыска топлива и кондиционере также повысит привлекательность продаваемой машины.

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