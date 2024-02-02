В автомобилях Tesla выявили проблему, которая может привести к аварии

Американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. Об этом сообщает interfax.ru. на отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели.

«Шрифт сообщений слишком мал, что может усложнить прочтение критически важной информации и тем самым повысить вероятность ДТП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзывная кампания касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

До этого стало известно, что компания Porsche, которая в апреле 2023 года объявила отзывную кампанию в отношении суперкаров Carrera GT и рекомендовала владельцам прекратить их использование, так и не смогла их отремонтировать. У машин обнаружили проблемы с подвеской, которые могли стать причиной ДТП.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.