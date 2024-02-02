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Cамая дорогая версия Lada Vesta поступила к дилерам

«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Vesta Sportline за 2,3 млн рублей

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АВТОВАЗ

Спортивные универсалы Lada Vesta SW Sportline поступили к дилерам «АвтоВАЗа». Об этом сообщает сайт «За рулем».

Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником».

Предусмотрена и комплектация Black (от 2,38 млн рублей), которая отличается черной окраской таких деталей как диски колес, молдинги переднего бампера, накладки решетки радиатора, крышка багажника, спойлер на крышке багажника.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta можно купить со скидкой 200 тыс. рублей.

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