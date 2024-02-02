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Volkswagen избавился еще от двух дочек в России

No Limits: Volkswagen продал еще две свои дочерние компании в России

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Global Look Press

Банковская группа АО «ЦК» из Новосибирска приобрела ООО «Фольксваген Групп Финанц», которое ранее принадлежало Volkswagen Financial Services AG. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что по этой же сделке к АО «ЦК» перешла факторинговая дочерняя фирма Volkswagen – ООО «ФВФУ РУС». Обе сделки о переходе права собственности были зарегистрированы в конце января 2024 года.

В России «Фольксваген Групп Финанц» выступала в роли лизингового оператора немецкого автоконцерна. Актуальная информация на сайте компании говорит о том, что помимо лизинга она предоставляла услуги автокредитования и факторинга. В марте 2023 года АО «ЦК» также приобрело лизинговую компанию ООО «Экспомобилити», которой в России владела французскую фирму Societe Generale Group.

До этого стало известно, что в 2025 году калининградский автохолдинг «Автотор» планирует начать массовое производство электромобилей, созданных своими специалистами. Помимо этого, новинка будет оснащена комплектацией для маломобильных граждан.

Первые прототипы будут представлены уже в текущем году. Новые автомобили будут созданы на технологически независимой платформе с высокой локализацией производства компонентов, включая критически важные. Большинство автокомпонентов будет выпускаться на новых заводах, которые создает «Автотор».

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Volkswagen под Калугой скопились тысячи новых автомобилей.

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