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Россиян предупредили о риске получить штраф за грязный автомобиль

Адвокат Филиппов: россиян могут оштрафовать за грязные фары

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Максим Блинов

Россиянам может грозить штраф за грязные фары и номера автомобиля. Об этом «Москве 24» рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов.

По его словам, за неочищенные фары и неумышленное загрязнение номеров в качестве наказания могут применяться предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Если номера были загрязнены специально для того, чтобы их скрыть, нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев», — добавил Филиппов.

Умышленность будут устанавливать по погодным условиям, характеру, степени и локализации загрязнений, уточнил эксперт.

Анализ транзакций клиентов банка «Русский стандарт», с которым ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что подавляющее большинство платежей по штрафам ГИБДД — 71% — пришлось на сумму 250 рублей в 2023 году. По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 5,9%. На втором месте были платежи на сумму 500 рублей, они заняли долю в 9%. На третьем — платежи в размере 550 рублей (4%).

Ранее сообщалось, что Госдума обсудит штрафы за высадку инвалидов из транспорта.

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