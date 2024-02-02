На «Автоторе» рассказали о новых моделях автомобилей

Российский завод «Автотор», расположенный в Калининграде, в 2024 году планирует наладить сотрудничество с новыми автобрендами и увеличить выпуск машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета директоров автохолдинга Валерия Горбунова.

«Будут новые модели и новые бренды. Мы хотим сформировать очень емкую, качественную и широкую линейку продукции во всех сегментах рынка, которая востребована сегодня, заполнить те ниши, которые еще не заняты», — заявил топ-менеджер.

О том, какие автомобильные бренды могут стать партнерами завода и какие модели машин планируется выпускать на «Автоторе», Валерий Горбунов не уточнил. На сегодняшний день предприятие сотрудничает с такими автобрендами из Китая, как Foton, JMC, BAIC. Завод выпускает автомобили с 1994 года.

До этого «Моторинвест» и «Автотор» заключили соглашение о производстве первой партии кроссоверов китайской Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде.

В рамках Соглашения «Автотор» произведет по заказу «Моторинвеста» партию автомобилей DFSK, которая будет представлена двумя моделями: купе-кроссовером со спортивным дизайном и богатым функциональным оснащением DFSK ix5 и семиместным полноприводным флагманским кроссовером DFSK ix7.

Ранее сообщалось, что «Автотор» начнет производство электрокаров собственной разработки в 2025 году.