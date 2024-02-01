Geely вывела на российский рынок новый большой кроссовер

Китайский автопроизводитель Geely представил на российском рынке новый семиместный кроссовер Okavango. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «Газеты.Ru»). Модель будет доступна в комплектациях Luxury и Flagship.

Длина автомобиля составляет 4860 мм, ширина — 1910 мм, а высота 1770 мм. Колесная база равна 2825 мм. Для российского рынка Geely Okavango представлена в четырех вариантах цветовой гаммы:в классическом белом (эмаль), а также «металликом» синего, черного и серого цветов.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0 л. мощностью 200 л.с. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км. Привод — передний.

В стандартную комплектацию автомобиля входит светодиодные фары и фонари, легкосплавные 19-дюймовые диски, подогрев руля и сидений первого ряда, двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов кресел.

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