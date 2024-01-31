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В Госдуме выступили против постановки на учет электросамокатов

В Госдуме не поддержали законопроект о регистрации электросамокатов в ГИБДД

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Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получении на такую технику госзнаков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев заявил, что вопрос актуален, однако его нельзя решить одним законопроектом. По его словам, в 2023 году правительство утвердило «дорожную карту» по нормативному регулированию СИМ, в рамках которой будут меняться различные нормативные акты, в том числе КоАП и Правила дорожного движения. Он призвал дождаться разработки этого документа, а не вносить отдельные правки.

Согласно разработанному в прошлом году документу, физлиц и юрлиц обяжут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр. Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД, а процедура внесения в реестр станет госуслугой. Нововведения нужны для контроля за электросамокатами, принадлежащими физлицам.

В Минтрансе считают нужным ввести в ПДД термины «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода» (на СИМ), а также условия, при которых эти маневры можно выполнять. Также планируется регламентировать обязанности попавших в ДТП владельцев СИМ, установить запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии, ввести обязанность проходить освидетельствование на состояние опьянения и выполнять требования ГИБДД об остановке.

Ранее сообщалось, что Мосгордума ужесточит наказание для электросамокатчиков, не дожидаясь сезона.

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