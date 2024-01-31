Mazda показала преемника кроссовера CX-7

Японская компания Mazda представила новый гибридный кроссовер Mazda CX-70 для рынка США. Как сообщает пресс-служба бренда, продажи начнутся весной года. Машина придет на смену модели CX-7.

Отмечается, что Mazda CX-70 представляет собой среднеразмерный пятиместный кроссовер. Внешне автомобиль напоминает другую модель, Mazda CX-90. Однако отличается от нее видоизмененными бамперами и решеткой радиатора, а также оригинальными 21-дюймовыми алюминиевыми дисками. Салон автомобиля выполнен в глубоких бордовых тонах.

Mazda CX-70 будет предлагаться с подключаемой гибридной установкой, которая сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, аккумуляторную батарею емкостью 17,8 кВт.ч и электродвигатель. Суммарная мощность системы составит 323 л.с. Только на электричестве автомобиль сможет проехать 40 км. Кроме того, покупатель сможет приобрести машину с 3,3-литровым рядным турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача такого агрегата — 345 л.с. Обе модификации оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

До этого стало известно, что на российском рынке во II квартале 2024 года начнутся продажи премиальных компактных кроссоверов Hongqi HS3. Сейчас автомобиль проходит сертификацию.

Ранее сообщалось, что бывший завод Nissan в Петербурге начал выпускать машины под брендом Xcite.