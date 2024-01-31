Размер текста
А
А
А

Mazda показала преемника кроссовера CX-7

Mazda представила новый кроссовер CX-70

close
100%
Mazda

Японская компания Mazda представила новый гибридный кроссовер Mazda CX-70 для рынка США. Как сообщает пресс-служба бренда, продажи начнутся весной года. Машина придет на смену модели CX-7.

Отмечается, что Mazda CX-70 представляет собой среднеразмерный пятиместный кроссовер. Внешне автомобиль напоминает другую модель, Mazda CX-90. Однако отличается от нее видоизмененными бамперами и решеткой радиатора, а также оригинальными 21-дюймовыми алюминиевыми дисками. Салон автомобиля выполнен в глубоких бордовых тонах.

Mazda CX-70 будет предлагаться с подключаемой гибридной установкой, которая сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, аккумуляторную батарею емкостью 17,8 кВт.ч и электродвигатель. Суммарная мощность системы составит 323 л.с. Только на электричестве автомобиль сможет проехать 40 км. Кроме того, покупатель сможет приобрести машину с 3,3-литровым рядным турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача такого агрегата — 345 л.с. Обе модификации оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

До этого стало известно, что на российском рынке во II квартале 2024 года начнутся продажи премиальных компактных кроссоверов Hongqi HS3. Сейчас автомобиль проходит сертификацию.

Ранее сообщалось, что бывший завод Nissan в Петербурге начал выпускать машины под брендом Xcite.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами