Российская армия продвигается на поле боя, в частности, под Авдеевкой. Об этом заявил начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала «Рада».

«К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось», — сказал Буданов.

Кроме того, Буданов заявил, что ВСУ с ноября 2023 года находятся в обороне.

30 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2.

В этот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что в целях обеспечения большей безопасности Крыма вооруженные силы Российской Федерации могут освободить Одессу.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о наступлении ВС РФ в районе Белогоровки и ликвидации роты ВСУ.

27 января военнопленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, что на позициях в Авдеевке в ДНР украинские военные надеялись на спасение войсками РФ.

Ранее глава ЦРУ сравнил отказ от Украины с «голом в свои ворота» для США.