Россияне рассказали о своем отношении к иранским автомобилям

Почти половина опрошенных жителей России (48%) считают, что иранские автомобили могут завоевать их доверие. Об этом говорится в опросе (есть у «Газеты.Ru»), проведенном ВТБ и «Открытие Авто».

Между тем, по данным опроса, на сегодняшний день только 32% опрошенных знают, что в России можно купить иранские машины. 68% не слышали о такой возможности. Среди преимуществ авто из Ирана 16% опрошенных россиян назвали хорошее сочетание цены и качества, еще 12% — их стоимость. В то же время 29% не видят у иранских машин выдающихся преимуществ, а 47% в целом не знают о преимуществах таких авто.

49% респондентов ничего не знают и о недостатках иранских машин. По мнению 16%, основной недостаток — слабая техническая часть иранских авто. 15% отметили слабое развитие дилерской сети, 13% считают, что у иранских машин низкий уровень комфорта и безопасности, 13% назвали значительным минусом отсутствие запчастей на эти авто. По 12% указали на маленький выбор моделей на рынке и низкое качество комплектующих.

16% респондентов уверены, что у автомобилей из Ирана нет шансов завоевать доверие в России, потому что потребители в РФ уже избалованы выбором среди других марок.

До этого стало известно, что стоимость нового автомобиля из Китая составляет 3,3 млн рублей. За год цены на такие машины увеличились на 11%.

Новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Подержанные китайские автомобили итогам 2023 года подорожали в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.

Кроме того, траты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили рекордные за всю историю наблюдений 385 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в России в январе.