На бывшем заводе Volkswagen обнаружены тысячи немецких и японских машин

На парковочных площадках бывшего завода Volkswagen в Калуге скопились тысячи автомобилей немецких и японских брендов, в основном китайского производства. Об этом сообщает РБК.

На парковке находятся автомобили Volkswagen, выпущенные для рынка Китая, кроссоверы Audi Q6, Toyota RAV4, электрические Avatr 11, а также минивэны GAC M8 и кроссоверы китайской марки Chery.

Вывески с надписями Volkswagen и Skoda со здания завода сняты. Также на парковке не удалось обнаружить автомобили, сборка которых производилась концерном Volkswagen на его калужском заводе.

Завод Volkswagen в Калуге перешел под контроль российской компании «Арт-Финанс», а бывшее представительство Volkswagen в России переименовано в ООО «АГР», которое занимается в том числе ввозом автомобилей в Россию по параллельному импорту. Ожидается, что перезапуск предприятия произойдет в 2024 году.

Ранее стало известно, какие автомобили чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту.