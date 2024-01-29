Названы автомобили, которые чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту

В 2023 году к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены более 60 тыс. автомобилей европейских и японских брендов, ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом сообщается на сайте АО «ГЛОНАСС».

Устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) обязаны ставить на импортируемые в страну машины юрлица и индивидуальные предприниматели. По данным АО «ГЛОНАСС», каждым пятым автомобилем, ввезенным в РФ по параллельному импорту в 2023 году, оказался немецкий Volkswagen, а самой популярной моделью — Volkswagen Jetta.

На продукцию Volkswagen пришлось 21,9% ввезенных по параллельному импорту машин. За ним следует Toyota (17,5%), Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).

Ранее стало известно, что Haval отзывает в России 32 тыс. машин из-за проблем с проводкой.