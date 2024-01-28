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Россиянин угнал такси со спящим водителем

В Челябинской области мужчина угнал такси со спящим водителем

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В Златоусте Челябинской области сотрудники ДПС задержали мужчину, который угнал такси вместе с уснувшим в салоне водителем. Об этом сообщается в паблике областного управления МВД в соцсети «ВКонтакте».

«В то время, когда потерпевший для отдыха пересел на заднее сиденье, подозреваемый сел за руль, пояснив, что замерз и хочет согреться. Ключ в это время находился в замке зажигания. В салоне автомобиля водитель уснул», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемый воспользовался ситуацией и поехал кататься, на улице города его заметили сотрудники ГИБДД и потребовали остановиться. Угонщик попытался скрыться от инспекторов, однако его догнали и задержали. Освидетельствование показало, что мужчина 1989 года рождения был пьян.

В его отношении составлены административные протоколы по статьям об управлении автомобилем в состоянии опьянения и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Решением суда мужчина арестован на 19 суток. Также возбуждено уголовное дело об угоне.

Ранее в Новосибирской области водитель обвинил гаишников в краже пива и денег из его «Газели».

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