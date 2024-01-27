Размер текста
А
А
А

Женевский автосалон смог привлечь лишь несколько автомобильных брендов

В Женевском автосалоне примут участие всего восемь автобрендов

close
100%
Pierre Albouy/Reuters

В феврале 2024 года, после долгого перерыва, состоится Женевский автосалон. Об этом сообщает motor1.com. При этом в нем примут участие всего восемь автомобильных брендов.

В выставке этого года, которая пройдет в Женеве в период с 26 февраля по 3 марта, примут участие только два крупных автомобильных бренда из Европы и ни один крупный автопроизводитель Японии. Речь идет о Renault и Dacia. Остальные бренды, которые привезут свои автомобильные новинки — BYD, Isuzu, Lucid, MG Motor, Microlino и Pininfarina.

Отмечается, что ни BMW ни Volkswagen Group ни Mercedes-Benz не выразили желание поучаствовать в выставке. Это связана с тем, что за время, пока не проводился Женевский автосалон, он потерял свою известность и привлекательность.

Последний раз автомобильное шоу в Женеве, которое проводится с 1905 года, состоялось в 2019-м. В 2020 году из-за пандемии коронавируса его отменили впервые.

Ранее сообщалось, что на российском рынке появится флагманский кроссовер Jaecoo J8.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами