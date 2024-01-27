Женевский автосалон смог привлечь лишь несколько автомобильных брендов

В феврале 2024 года, после долгого перерыва, состоится Женевский автосалон. Об этом сообщает motor1.com. При этом в нем примут участие всего восемь автомобильных брендов.

В выставке этого года, которая пройдет в Женеве в период с 26 февраля по 3 марта, примут участие только два крупных автомобильных бренда из Европы и ни один крупный автопроизводитель Японии. Речь идет о Renault и Dacia. Остальные бренды, которые привезут свои автомобильные новинки — BYD, Isuzu, Lucid, MG Motor, Microlino и Pininfarina.

Отмечается, что ни BMW ни Volkswagen Group ни Mercedes-Benz не выразили желание поучаствовать в выставке. Это связана с тем, что за время, пока не проводился Женевский автосалон, он потерял свою известность и привлекательность.

Последний раз автомобильное шоу в Женеве, которое проводится с 1905 года, состоялось в 2019-м. В 2020 году из-за пандемии коронавируса его отменили впервые.

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