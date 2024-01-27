Автомобили Lada Vesta начали окрашивать в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Vesta в новый цвет «Платина». Об этом сообщает паблик «Avtograd News» в социальной сети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ в мизерном количестве красит автомобили Vesta в серебристый металлик «Платина» но 99% автомобилей, сходящих с конвейера, имеют все же черный и белый окрас», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для автомобилей Lada, в том числе и для модели Vesta, стало известно в ноябре 2023 года. Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе красят в белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Для Granta также доступны серебристый металлик «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

Согласно данным с сайта компании, доплата за серебристый металлик «Платина» для Vesta составит 15 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи Lada Vesta без подушек безопасности. Стоимость такой машины составляет 1,46 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Lada Granta в топовой версии Club получит мультимедийную систему и камеру.