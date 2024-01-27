В Польше перевернулся украинский автобус

В Польше автобус с пассажирами опрокинулся на бок. Об этом сообщает lubelska.policja.gov.pl. Авария произошла у деревни Голубь недалеко от украинской границы.

«По предварительным данным, водитель Setra не справился с управлением на повороте, что стало причиной опрокидывания автобуса. Инцидент произошел сегодня, около 4 часов утра. В салоне находились 59 пассажиров и два водителя. Все они граждане Украины. 20 человек были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По данным полиции, на сегодняшний момент пострадавшим ничего не угрожает. Остальным пассажирам предоставили убежище в центре города, где произошло ДТП.

Проверка на алкотестере показала, что водители были трезвы. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в ХМАО автокран врезался в пассажирский поезд и повредил три вагона.