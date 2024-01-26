«АвтоВАЗ» начал продажи новой версии Lada Vesta

В России начались продажи Lada Vesta без подушек безопасности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя одного из дилерских центров марки. Стоимость такой машины составляет 1,46 млн рублей.

«АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

Автомобили Vesta в минимальной комплектации без подушек безопасности оснащаются бензиновыми двигателями мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

Кроме того, «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Granta центральным замком. Из-за нехватки комплектующих эта опция пропала из всех комплектаций модели в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Lada Granta в топовой версии Club получит мультимедийную систему и камеру.