В России появился новый сервис по продаже автомобилей

Автомобильная экосистема Pango Cars запустила на российском рынке аукцион по продаже автомобилей с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В рамках цифровой системы аукциона дилерские центры могут размещать как собственные автомобили с пробегом, так и автомобили физлиц, которые хотят продать свой автомобиль по схеме trade-in», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь дилер из, например, Краснодара, где стоимость на авто выше рыночной в России, может покупать авто из Москвы по наиболее выгодной цене. Или, к примеру, можно будет выкупить не самую востребованную модель из Казани и отправить в Челябинск, где на нее будет высокий спрос.

До этого стало известно, что запасы новых легковых автомобилей на складах крупных российских дилеров в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года.

Например, на складе фирмы «Рольф» находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно. Затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.

На то, чтобы распродать излишки машин, дилерам потребуется несколько месяцев. При этом продавцы будут вынуждены предлагать скидки покупателям.

Ранее стало известно, что дилеры стали давать скидки на авто 300 тыс. рублей из-за забитых складов.