Hyundai переоформила свой завод под Петербургом на нового покупателя

Российский завод Hyundai в Петербурге перешел под контроль нового покупателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Арт-финанс», материнская компания ООО «АГР», сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Процедура приобретения активов ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» завершена 24 января 2024 года, все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в самое ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Завод Hyundai работал в Санкт-Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяли выпускать 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года завод приостановил работу из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До этих событий на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

В декабре 2023 года стало известно, что компания Hyundai Motor решила продать долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс».

При этом, как сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в России.

Ранее стало известно, когда прекратится снижение цен на автомобили в России.