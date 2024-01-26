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В России подорожали кроссоверы Haval

Кроссоверы Haval подорожали в РФ на 50-200 тыс. рублей в январе 2024 года

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Haval

В России начались продажи автомобилей Haval F7 и F7x 2024 года выпуска, которые по сравнению с машинами предыдущего, 2023 года производства подорожали на 50-200 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Так, новые Haval F7 и F7x практически во всех комплектациях подорожали на 50 тыс. рублей или 1,5-2%. Кроме того, машины в исполнениях Elite, Premium и Tech Plus с 2,0-литровым 190-сильным мотором и полным приводом стали дороже на 200 тыс. рублей, или 7,3%.

Отмечается, что со сменой модельного года в комплектациях автомобилей никаких изменений не произошло.

До этого стало известно, что на фоне высоких планов продаж автомобилей в России на 2024 год, сформированных китайскими компаниями, наиболее значительный избыток нераспроданных машин наблюдается у Chery.

При этом ситуация со стоками различается по регионам, и есть регионы, где у Chery со стоками все нормально, а у Geely или Exeed наблюдается превышение нормальных показателей запаса автомобилей. Нормальным является запас автомобилей на 1-1,5 месяца продаж, приемлемым – на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что в России впервые подорожал самый дешевый кроссовер на рынке — Livan X3 Pro.

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