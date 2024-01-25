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В Челябинской области мужчина прокалывал колеса автомобилей необычным ножом

В Троицке злоумышленник проколол семь автомобильных шин ножом XVIII века

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Depositphotos

В городе Троицке Челябинской области полицейские задержали мужчину, который прокалывал шины автомобилей антикварным ножом. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по региону.

«Злоумышленник проколол семь покрышек у Geely и Lada Granta. Ущерб от его действий составил около 100 тыс. рублей. При допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после расставания с женой у него осталась личная неприязнь к ней и ее нынешнему мужчине. Желая отомстить, он взял дома нож и порезал колеса припаркованных машин», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что нож является холодным оружием и изготовлен в XVIII веке. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что второе уголовное дело заведено в Санкт-Петербурге после ДТП с автобусом, который сбил пятерых человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автобуса задержан.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы просит суд признать запрещенными видео автоблогера Гаджиева.

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