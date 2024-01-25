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Депутаты не поддержали законопроект о запрете в России частных дорожных камер

Госдума отклонила законопроект о запрете частных камер фиксаций нарушений ПДД

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Государственная Дума отклонила законопроект, согласно которому предлагалось ограничить в России эксплуатацию любых дорожных камер, кроме государственных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что законопроект был внесен депутатами ЛДПР летом 2023 года. Поправками к КоАП предлагалось ввести специальное условие для вынесения штрафов с дорожных камер: они должны находиться в собственности субъектов федерации или федеральных властей. Требования к «функциональным свойствам» комплексов и порядок установки камер при этом должны быть определены правительством РФ.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что частники используют разные методы, чтобы увеличить доходность. В частности, устанавливают камеры, где неправильно организовано движение и водителям приходится нарушать ПДД. При этом автомобилисту проще оплатить штраф, чем обжаловать его.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку камер на российских автомобильных дорогах.

В документе уточняется, что камеры видеонаблюдения могут устанавливаться на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта. Также стационарные дорожные камеры можно будет устанавливать на аварийных участках трасс, в местах проведения ремонта, возле пешеходных переходов и перекрестков и в других местах, определяемые ГИБДД. Кроме того, согласно новому закону, от камеры на расстоянии от 150 метров до 300 метров должен стоять предупреждающий о ней дорожный знак.

Ранее Владимир Путин рассказал, чем должны заниматься гаишники.

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