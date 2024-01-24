Автоэксперт рассказал, смогут ли электромобили вытеснить бензиновые машины

Пока не будет развита инфраструктура, электромобили вряд ли вытеснят с российских дорог бензиновые машины. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил автоэксперт Владимир Сажин.

«Мы можем хоть в каждом дворе поставить электронную заправку, но не факт, что к ней будет стоять очередь. Потому что оставить включенным в розетку во дворе автомобиль вряд ли получится. Это место обязательно кто-то займет, туда поставит свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания другой автовладелец», — указал эксперт.

Кроме того, по его словам, электромобили необходимо адаптировать к суровым зимним условиям. На отопление салона уходит очень много энергии, поэтому запас хода заметно сокращается, добавил Сажин.

В январе компания «Системы Автономной Энергии», являющаяся производителем в том числе тяговой батареи для Lada e-Largus, представила новые аккумуляторные батареи «Дзета». В фирме подчеркнули, что разработка по параметрам превосходит иностранные аналоги и может устанавливаться на электробусы.

Ранее сообщалось, что владельцам электромобилей продлили на год важную льготу.