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Стало известно, сколько Lada Vesta закуплено для российских чиновников

Управделами президента закупило 105 Lada Vesta для обслуживания чиновников

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Пресс-служба Lada

Управление делами президента России закупило 105 автомобилей Lada Vesta для использования в качестве служебных машин чиновников, сообщает ТАСС.

Эти машины были закуплены транспортными предприятиями, подчиненными управлению, на конкурентной основе в конце декабря 2023 года. На их закупку была выделена целевая субсидия.

«Замене в первую очередь подлежат автомобили, выработавшие свой моторесурс, для дальнейшей эксплуатации которых требуются дополнительные финансовые затраты», — отметили в ведомстве.

Автомобили Lada закупили в рамках поэтапной работы по замене служебного транспорта иностранного производства автомобилями отечественных марок. Соответствующее указание о приоритетном использовании высоколокализованных российских автомобилей для обслуживания федеральных чиновников дал президент России Владимир Путин.

Иномарки, на смену которым пришли машины Lada, Управделами президента продает на открытых аукционах, заверили в ведомстве.

Ранее стало известно, что треть подержанных машин в России продают со скрученным пробегом.

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