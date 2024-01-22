Evolute раскрыл характеристики семиместного кроссовера i-Space

Семиместный кроссовер Evolute i-Space получит в России гибридную силовую установку мощностью 287 л.с. с запасом хода в 1150 км. Об этом сообщается в релизе Evolute, поступившем в «Газету.Ru».

Электромотор мощностью 178 л.с. приводит передние колеса, а атмосферный бензиновый мотор 1.5 мощностью 110 л.с. служит для подзарядки тяговой батареи. Суммарная мощность силовой установки — 287 л.с., максимальный крутящий момент — 435 Нм. От высоковольтной зарядной станции подзарядить батарею можно за 4 часа.

На российском рынке автомобиль оснащается аудиосистемой с 12 динамиками, 19-дюймовыми колесными дисками, сиденьями с подогревом и вентиляцией, качественной шумоизоляцией салона. Также Evolute i-Space оснащается встроенным видеорегистратором, камерой кругового обзора, мониторингом слепых зон, а также системой предупреждения о столкновении при движении назад. Цена новинки не раскрывается. Сборка будет налажена на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

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