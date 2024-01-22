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Стало известно, строительство каких дорог в России затягивается

«Ъ»: правительство перенесло завершение строительства ряда федеральных дорог

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Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство скорректировало план дорожной деятельности на 2024 — 2028 годы с финансированием в 14 трлн рублей и перенесло сроки завершения строительства ряда автомобильных дорог в Московской, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Северной Осетии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, откладывается до 2028 года с ранее запланированного 2026-го реконструкция трассы М-8 в Подмосковье, от 35-го до 47-го километров. Открытие нового участка трассы М-5 в Подмосковье, от Ульянино до Непецино, сдвинуто с 2024 года на 2026-й.

В Ленинградской области ввод участка трассы А-181 после реконструкции перенесли на 2026 год, хотя ранее собирались закончить в 2024-м, а завершение реконструкции Санкт-Петербургского южного полукольца перенесено на 2027 год с прежнего 2025-го.

При этом ввод в эксплуатацию нескольких объектов перенесен на более ранние сроки: северный обход Астрахани планируется запустить в 2028 году, а не в 2029-м, а реконструкция и строительство на Рублево-Успенском шоссе сдвинуты с 2024–2028 годов на 2024–2027 годы.

Ранее стало известно, что в Москве тестируют новые светофоры.

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