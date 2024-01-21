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Мужчина с пистолетом стрелял в воздух, разъезжая по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из окна автомобиля

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из пистолета, высунув оружие из окна автомобиля. Об этом сообщает издание e1.ru в своем Telegram-канале.

На видео, присланном в редакцию читателем, мужчина в автомобиле угрожает неизвестным лицам и стреляет из пистолета во время движения по городу. При этом злоумышленник демонстрирует на видео пистолет со спиленным номером и утверждает, что его не найдут.

В полиции Екатеринбурга изданию сообщили, что заявлений о вооруженном автомобилисте не поступало, но после появления видеоролика ситуация взята на контроль. Оперативники устанавливают личность мужчины на видео, в руках которого был предмет, похожий на пистолет ПМ.

До этого в Архангельске произошло массовое ДТП, пять человек пострадали.

Ранее в Приморье автомобиль сгорел на льду Японского моря.

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