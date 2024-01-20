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«АвтоВАЗ» вернул на Lada Granta важную опцию

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta с центральным замком

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Granta центральным замком. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Из-за нехватки комплектующих эта опция пропала из всех комплектаций модели в феврале 2023 года.

«На автомобили Lada Granta вернули функцию Центральный замок», — говорится в сообщении.

Упрощенные версии модели Lada Granta начали выпускаться с 6 июня 2022 года. У такой версии не было подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP. Позже машины оснастили подушками безопасности.

До этого стало известно, что на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta седан в антисанкционном варианте. У такой машины отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника, кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов, нет усилителя руля, Airbag и кондиционера.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил о стопроцентной локализации Lada Granta и Niva.

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