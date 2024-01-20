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Ford Motor сократит производство электропикапов F-150

Ford Motor сократит производство электромобилей F-150 на фоне снижения спроса

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Jonathan Weiss/Shutterstock

Компания Ford Motor приняла решение сократить производство электрического пикапа F-150 Lightning из-за снижения спроса на него. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Ford сокращает производство F-150 Lightning, самого продаваемого электрического пикапа в США, чтобы достичь оптимального баланса производства, роста продаж и прибыльности», — сообщил автопроизводитель.

Компания добавила, что создаст около 900 новых рабочих мест и добавит третью бригаду на сборочный завод компании в Мичигане, чтобы увеличить производство внедорожников Bronco и Bronco Raptor, а также новых пикапов Ranger и Ranger Raptor.

В конце октября стало известно, что крупный американский профсоюз работников автопрома United Auto Workers (UAW) объявил о прекращении полуторамесячной забастовки. Забастовку на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis профессиональный союз начал в середине сентября. Рабочие концернов хотели от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, а также увеличения отпусков.

Ранее в Калининграде выпустили первую партию китайских пикапов Vigus.

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