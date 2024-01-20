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Названы самые продаваемые автомобили Haval

«Автостат»: самой продаваемой моделью Haval в РФ в 2023 году стал Jolion

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Haval

Китайский автобренд Haval в 2023 году продал на российском рынке 111,7 тыс. автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым автомобилем Haval в России в 2023 году стал кроссовер Jolion. Россияне купили 55,5 тыс. таких машин (в 3,2 раза больше, чем годом ранее). На втором месте находится Haval F7, на котором остановили свой выбор 16,3 тыс. покупателей (рост в 2,2 раза). Третье место занимает Haval Dargo, продажи которого составили 14,9 тыс. машин.

Российский завод Haval в 2023 году увеличил производство более чем в 2,5 раза и приблизился к отметке 100 тыс. выпущенных автомобилей.

До этого стало известно, что Haval намерен в начале 2024 года вывести на российский рынок компактный кроссовер Haval H3, внедорожник Haval H5 New, а также кроссовер Haval F8.

Ранее Changan начал продажи в России гибридного Uni-K.

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