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Лукашенко поручил удовлетворить спрос на белорусские автомобили

БЕЛТА: Лукашенко поручил насытить рынок белорусскими автомобилями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и профильному министерству сделать все необходимое, чтобы удовлетворить спрос на отечественные автомобили. Об этом президент заявил при посещении СЗАО «БЕЛДЖИ» в Борисовском районе, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложили, что автомобилестроение в стране демонстрирует хорошие результаты работы. Так, в 2023 году объем экспорта достиг максимального объема за более чем 20 лет.

«Надо этим воспользоваться. Рынок есть, мы востребованы. Они хотят с нами иметь дело. <...> Надо этим воспользоваться, тем более деньги дают: «Ребята, делайте», – сказал президент.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при уходе компаний из недружественных стран с рынка республика «разберется сама» с их имуществом.

Также политик сообщил, что власти страны рассматривают вопрос продажи бывшей сети ресторанов McDonald's частному лицу.

Ранее Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии.

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