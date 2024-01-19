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Тариф «Платона» вырастет с 1 февраля

Минтранс предупредил о повышении тарифа «Платона» с 1 февраля на 30 копеек

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Максим Богодвид/РИА Новости

Тариф госсистемы по взиманию оплаты с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам «Платон» с 1 февраля 2024 года будет повышен на 30 копеек — с текущих 2,54 руб./км до 2,84 руб./км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Таким образом, индексация составит 7,42%.

«Тариф <...> будет проиндексирован в соответствии с изменением индекса потребительских цен», — пояснили в Минтрансе.

Там отметили, что влияние индексации на итоговую цену перевозимых товаров отразится незначительно, зато поспособствует увеличению финансирования реконструкции федеральных автотрасс.

Ежегодное повышение тарифа за проезд по «Платону» производится в соответствии с постановлением кабинета министров РФ с 2013 года, исходя из фактической инфляции за предыдущие 12 месяцев, напомнили в министерстве. В прошлом году тариф «Платона» с 1 февраля вырос на 30 копеек за километр.

Ранее «Группа ГАЗ» создала грузовик, за который не надо платить в систему «Платон».

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