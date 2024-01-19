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Mazda прекратит выпуск одной из своих старейших моделей

Выпуск модели Mazda 6 завершится в апреле 2024 года

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auto.ru

Японская компания Mazda в апреле 2024 года завершит выпуск одной из своих старейших моделей — седана с индексом 6. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что автомобиль продержался на конвейере 22 года. Всего за время производства было выпущено 226,4 таких машин (в Японии модель продается под названием Atenza).

Отмечается, что замены для Mazda 6 в модельном ряду компании нет. Но внимание покупателей должно переключиться на кроссоверы из линейки CX. Нынешнее поколение модели выпускается с 2012 года. В 2021 году Mazda 6 покинула рынок США, а двумя годами позже ушла из Великобритании.

До этого стало известно, что китайская компания Chery в первой половине 2024 года начнет продажи нового кроссовера Exeed Exlantix ET. Ориентировочные сроки дебюта новинки в России — ноябрь 2024 года. О том, с какими моторами автомобиль будет продаваться в нашей стране, неизвестно.

Ранее сообщалось, что первая партия кроссоверов Hyundai Mufasa поступила к российским автомобильным дилерам.

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