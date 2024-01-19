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Chery выводит на рынок новый полноразмерный кроссовер

Продажи кроссовера Chery Exeed Exlantix ET начнутся в первой половине 2024 года

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autohome.com.cn

Китайская компания Chery в первой половине 2024 года начнет продажи нового кроссовера Exeed Exlantix ET. Об этом сообщает carnewschina.com. Первые автомобили на днях сошли с конвейера предприятия.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км.

Ориентировочные сроки дебюта новинки в России — ноябрь 2024 года. О том, с какими моторами автомобиль будет продаваться в нашей стране, не сообщается.

До этого стало известно, что новые кроссоверы Geely Atlas появились в российских дилерских центрах фирмы. В зависимости от комплектации новый Geely Atlas будет стоить от 3,2 млн рублей до 3,5 млн рублей.

В начальную комплектацию входят 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, отделка интерьера и кресел из экокожи, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений.

Ранее сообщалось, что в России появится новый флагманский кроссовер Chery.

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