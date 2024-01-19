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Появилось видео ДТП с внедорожником Lada Niva в Москве

Дептранс Москвы показал видео ДТП с Lada Niva, въехавшей в остановку с людьми

Департамент транспорта Москвы распространил видео, на кадрах которого видно, как начинался занос автомобиля Lada Niva Legend, после которого машина врезалась в остановку общественного транспорта.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Niva не справился с управлением», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по видео, внедорожник Lada Niva Legend ехал по правой полосе, которая не была очищена от снега. В какой-то момент водитель нажал на педаль газа и начал разгон. Однако машину закрутило и вынесло в левую полосу. После этого произошло ДТП.

Авария произошла 19 января на Новочеркасском бульваре в районе дома 20 корпус 1. По официальной информации, водитель Lada Niva совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы. У машины разбита фара, погнут бампер. О состоянии пострадавших людей не сообщается.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что стоматолог набросился на ветерана СВО из-за конфликта на парковке.

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