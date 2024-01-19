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На бывшем российском заводе Toyota могут начать выпуск премиальных автомобилей

«Русский автомобиль»: бывший завод Toyota в Петербурге может начать выпуск Aurus

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sopun_lab/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге может начать производство автомобилей Aurus. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«Заводу Toyota, кажется, нашли более профильное применение, чем сборка грузовиков БАЗ и электромобилей Е-Нева. Там хотят делать некие массовые Аурусы. Примерно в формате Toyota Camry. Это никак не мешает созданию на территории завода технопарка, там хватит места для нескольких проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие разместило на сайте о работе несколько вакансий от имени ООО «Аурус Моторс». О том, когда на бывшем заводе Toyota начнется выпуск автомобилей Aurus, не сообщается.

До этого стало известно, что за год на российский рынок официально вышло 19 новых автомобильных брендов из Китая. Это Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia. Раньше на российском рынке присутствовали еще 10 китайских автомобильных брендов, таким образом общее их число на нашем рынке составляет 29.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи внедорожников Tank 500 Urban за 6,3 млн рублей.

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