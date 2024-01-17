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Российские дилеры продолжат предлагать кроссовер Geely Atlas Pro

Кроссовер Geely Atlas Pro останется на рынке РФ, несмотря на дебют новой модели

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Geely

Китайский кроссовер Geely Atlas Pro продолжит продаваться на российском рынке, несмотря на дебют новой модели в стране. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Компания Geely 17 января объявила цены на кроссовер Atlas нового поколения. Модель, в зависимости от комплектации, будет стоить от 3,2 млн рублей до 3,5 млн рублей. Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением мокрого типа, привод только передний.

В начальную комплектацию входят 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, отделка интерьера и кресел из экокожи, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений. В базовую версию также включены цифровая приборная панель (10 дюймов), центральный 13-дюймовый экран, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, система камер кругового обзора и другие функции.

В июне 2023 года Geely запустила в России продажи кроссоверов Atlas Pro в новой модификации с 1,5-литровым мотором. Турбомотор 1.5 л. развивает 150 л.с. (255 Нм) и работает в связке с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Ранее сообщалось, что самым продаваемым кроссовером в России по итогам 2023 года стал китайский Haval Jolion.

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