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Стала известна цена упрощенных Lada Vesta без подушек безопасности

Lada Vesta без подушек безопасности будет стоить 1,5 млн рублей

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Lada

Рекомендованная розничная цена автомобиля Lada Vesta Sedan в минимальной комплектации без подушек безопасности составит 1,46 млн рублей. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети во «ВКонтакте».

«Продажи начнутся предположительно в конце января, начале февраля, как только будет получен сертификат соответствия на данный вариант исполнения автомобиля. Пока на складах у дилеров достаточно автомобилей в более богатых комплектациях оборудованных Airbeg», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

Автомобили Vesta в минимальной комплектации без подушек безопасности оснащаются бензиновыми двигателями мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» перестал комплектовать Lada Vesta преднатяжителями ремней безопасности.

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