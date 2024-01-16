Массовая авария с участием 10 грузовиков произошла в Татарстане

В Татарстане на автомобильной трассе М7 столкнулись около 10 машин. Об этом сообщает Telegrаm-канал «ДТП ЧП Треш 116 Татарстан».

«Массовое ДТП на М7 Волга (поворот на Омары). Движение затруднено», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в дорожно-транспортное происшествие попали фуры и небольшие грузовики. О пострадавших в ДТП на данный момент ничего неизвестно. Из-за аварии и плохих погодных условий на трассе образовалась большая пробка.

До этого стало известно, что в Новокузнецке Кемеровской области полиция задержала 32-летнего мужчину, который угнал автобус, чтобы доехать до дома, но совершил ДТП.

За вождение в нетрезвом состоянии и без прав суд назначил мужчине 14 суток ареста. Также в его отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Ранее на МКАД легковой автомобиль раздавило между отбойником и фурой.