Автомобиль раздавило между фурой и отбойником на МКАД

На дублере МКАД в районе 44-го километра трассы произошло ДТП с участием легковой машины и грузовика, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено», — отмечается в сообщении Дептранса Москвы.

Авария произошла на внешней стороне МКАД. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что водитель легковой машины белого цвета попытался обогнать тягач с полуприцепом в узком проезде, но не смог этого сделать. В результате седан врезался в ограждение, его развернуло и зажало между отбойником и полуприцепом. После этого машины остановились.

О наличии и состоянии пострадавших в результате аварии не сообщается. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда, 44-й километр МКАД находится в районе Теплый Стан, между пересечениями с Профсоюзной улицей и Киевским шоссе.

Ранее большегрузный автомобиль врезался в надпись с названием города на окраине Саратова.